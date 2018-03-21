Минстрой хочет провести интернет в общественные туалеты

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что Минстрой намерен провести в общественные туалеты интернет в рамках реализации проекта «Умный город». Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.

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«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать. Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки», — сказал Чибис.

Замминистра отметил, что общественные туалеты являются важным элементом городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что подкомиссия кабмина одобрила включение «Умного города» в программу цифровой экономики.