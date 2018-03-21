ПФР передаст НПФ 163 млрд рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) передаст Негосударственным пенсионным фондам 162,9 млрд руб. в рамках переходной компании до 1 апреля этого года. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

«Всего ПФР по итогам переходной кампании 2017 года передаст в НПФ более 162,9 млрд руб. до 1 апреля», — заявил Дроздов.

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Он также добавил, что фонд оценивает сумму потерь граждан из-за перехода в НПФ в чуть более 33 млрд руб.

Ранее сообщалось, что более 2,8 млн россиян перевели свои пенсионные накопления в негосударственные фонды.