США могут ввести санкции против строителей «Северного потока — 2»

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции. Об этом пишет Deutsche Welle.

«Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках CAATSA», — сказала Нойерт.

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Она также подчеркнула, что правительство США выступает против проекта «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что в США потребовали заблокировать «Северный поток — 2».