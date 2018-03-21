Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК Банке»

Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в московском «ОФК Банке» сроком на три месяца. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Также регулятор ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на полгода.

«В связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества банк «Объединенный финансовый капитал» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России… возложил с 21 марта 2018 года на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению ПАО «ОФК Банк» сроком на шесть месяцев… Одновременно Банк России… с 21 марта 2018 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ОФК Банк» сроком на три месяца», — заявили в ЦБ.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, приостановлены.