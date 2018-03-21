ЦБ лишил лицензии тульский «Телекоммерц Банк»

Центробанк отозвал лицензию у тульского банка «Телекоммерц Банк», сообщается на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что кредитная организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России.

Реклама

Согласно отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года банк занимал 425 место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс».