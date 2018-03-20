Миллер обсудил с послом Италии южный маршрут поставок российского газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с послом Италии в России Паскуале Терраччано диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили также другие текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

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«Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море. Алексей Миллер проинформировал Паскуале Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд кубометров газа», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье увеличился в марте почти на 30%.