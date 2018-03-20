Катар готов поставлять СПГ на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

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По словам Порошенко, такие поставки «создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности».

Ранее президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с газом в стране.