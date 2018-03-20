Катар готов поставлять СПГ на Украину
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — сказал Порошенко.
Он также отметил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.
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По словам Порошенко, такие поставки «создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности».
Ранее президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с газом в стране.