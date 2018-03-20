Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после авиакатастрофы

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что Ространснадзор сделал предписание о приостановке полетов самолета Ан-148 во всех авиакомпаниях. Об этом сообщает RNS.

«Мы в целом делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы», — сказал Басаргин.

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Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

В Росавиации также добавили, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» остановила эксплуатацию самолетов АН-148.