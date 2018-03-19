Трамп запретил американцам проводить сделки с криптовалютами Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп выпустил 19 марта указ, который запрещает физическим лицам и американским организациям проводить сделки с цифровыми валютами Венесуэлы, передает Reuters.

Согласно указу, вне закона оказываются «все транзакции с любой цифровой валютой, цифровыми жетонами и монетами (Венесуэлы — «Газета.Ru»), связанные с предоставлением финансирования или другими сделками, которые осуществляют организации США или человек, находящийся в США».

Ранее сообщалось, что Венесуэла выпустила криптовалюту. Впоследствии президент страны анонсировал выпуск еще одной криптовалюты. Также ранее стало известно, что в 2017 году инфляция в Венесуэле превысила 6000%.