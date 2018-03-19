Кабмин утвердил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, которые запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Предусматривается предоставление в 2018 году кредитов физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей по льготной ставке (скидка 5%) с последующим возмещением кредитным организациям за счет средств федерального бюджета», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления.

В прошлом году Медведев сообщил о большом потенциале деревянной застройки в России.