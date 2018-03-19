Росавиация разрешила «Азур Эйр» продолжить полеты

Росавиация сняла ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта «Азур Эйр». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации «Азур Эйр» на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года», — рассказали в Росавиации.

Реклама

Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпания подтвердила устранение выявленных ранее замечаний.

Ранее «Азур Эйр» сообщила об устранении замечаний Росавиации.