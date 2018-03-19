«Роснефть» осталась по итогам 2017 года лидером по объемам добычи

«Роснефть» в 2017 году осталась бессменным мировым лидером отрасли среди публичных компаний по объему добычи углеводородов и жидких углеводородов.

Компания по итогам 2017 года увеличила добычу углеводородов на 6,5% до 281,7 млн т.н.э., а ее среднесуточная добыча выросла до 5,72 млн б.н.э.

Реклама

Добыча жидких углеводородов за 12 месяц составила 225,5 млн тонн, что на 7,6% выше показателей 2016 года.

«Роснефть» в 2017 году показала одну из лучших динамик роста добычи среди мировых «мэйджеров». Total увеличила добычу углеводородов и жидких углеводородов соответственно на 4,7% и 5,9%, ExxonMobil – на 1,7% и 3,5%, Chevron – на 5,2% и 0,2%, Statoil – на 5,2% и 0,7%, Shell сократила добычу углеводородов на 0,1%, а добычу нефти и газового конденсата – на 0,7%.

По итогам 2017 года доля компании в добыче нефти в РФ составила около 41%, а в мировой добыче – 6%.

В 2017 году компания нарастила эксплуатационное бурение на 29,5% по сравнению с предыдущим годом - до 12 миллионов метров. Число новых введенных скважин было увеличено на 28% (до 3,4 тысяч единиц), доля горизонтальных скважин была повышена до 36% с 32% в 2016 году. Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%.