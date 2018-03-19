Польша хочет убедить ФРГ отказаться от «Северного потока — 2» из-за дела Скрипаля

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».



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«Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия», — сказал Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.

Он также отметил, что Польша может только убеждать Германию в том, что с «Северным потоком – 2» связаны лишь негативные последствия.

Ранее сообщалось, что в США потребовали заблокировать «Северный поток — 2».