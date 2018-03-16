Объем договоров субъектов МСП Удмуртии с крупнейшим заказчиками составил 9,29 млрд рублей

Объем договоров субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Удмуртия со 158 крупнейшими заказчиками в 2016-2018 годах составил 9,29 млрд руб., сообщается в пресс-релизе корпорации МСП.

В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний Удмуртии вошли ПАО «Ростелеком», ООО «РН-Бурение», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РЖД» и ПАО «Т Плюс».

«Мы заинтересованы в малом и среднем бизнесе, поскольку для республики это так называемая «подушка безопасности». Вы прекрасно понимаете, что у нас высокая зависимость от крупных предприятий. Любые колебания на этом рынке, которые отражаются на выручке этих предприятий, они очень больно бьют по республиканскому бюджету. И в этом смысле малый бизнес позволяет нам сбалансировать нашу экономику», — отметил глава республики Александр Бречалов.