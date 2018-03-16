Wintershall: финансирование «Северного потока — 2» идет по графику

Для европейских банков «Северный поток — 2» будет таким же привлекательным, как и «Северный поток», заявил в интервью «Газете.Ru» член правления Wintershall Тило Виланд.

«Мы планировали обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график», — сказал Виланд.

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По его словам, банковское финансирование проекта пока не согласовано окончательно.

Пока финансирование «Северного потока — 2» должно обеспечиваться «Газпромом» и партнерами по проекту (Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell). В прошлом году партнеры инвестировали в проект по €324 млн, в этом году финансирование запланировано на том же уровне. В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства.

В настоящее время, по словам Виланда, компания-оператор проекта Nord Stream-2 ведет переговоры также параллельно с агентствами экспортного финансирования, такими как COFACE во Франции, SACE в Италии или Euler Hermes в Германии.

«Но мы все же исходим из того, что для европейских банков «Северный поток — 2» будет таким же привлекательным, как и первый «поток», и финансирование с их стороны будет обеспечено», — подчеркнул Виланд.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС отказаться от проекта «Северный поток — 2».