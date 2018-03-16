Росавиация выдала разрешение EgyptAir на полеты в Москву

Росавиация одобрила заявку EgyptAir на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя ведомства.

«Это технические документы — форма Р. Авиакомпания сегодня представила нам эту форму, что с 12 апреля собирается летать в Москву, мы акцептовали этот документ», — заявили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля.