Bloomberg: богатейший человек Гонконга ушел на пенсию

Самый богатый человек в Гонконге Ли Ка-шинг решил уйти с поста председателя CK Hutchison, а также покинуть пост исполнительного директора компании. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я решил уйти с поста председателя группы, а также с поста исполнительного директора на предстоящем ежегодном общем собрании компании», — сказал Ли.

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Как стало известно, 89-летний председатель CK Hutchison Holdings Ltd. и CK Asset Holdings Ltd. останется консультантом группы. Его старший сын Виктор возглавит конгломерат, «который затрагивает жизнь практически всего Гонконга».

Ранее сообщалось, что Ли Ка-Шинг продал небоскреб The Center за $5,15 млрд.

Данная сделка может стать самой крупной в сфере недвижимости в Гонконге.