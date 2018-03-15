Лавров упал на форуме «Россия — страна возможностей» и пошутил об этом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, когда поднимался на сцену форума «Россия — страна возможностей», передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — сказал Лавров.
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Мероприятие проходит на территории ВДНХ, в нем принимают участие около 6,5 тысяч участников из 85 регионов России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к финалистам и победителям проектов форума «Россия — страна возможностей».