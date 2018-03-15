В Совфеде пообещали зеркально ответить на новые санкции США

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия в ответ, думаю, примет зеркальные меры, как это принято», — сказал Серебренников.

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Он также добавил, что обвинения в адрес России «абсолютно не обоснованы».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против России абсурдны.