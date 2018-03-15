США расширили список санкций против России
Минфин США расширил санкции против России. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, в санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.
Под санкции попали граждане, которых обвиняли во «вмешательстве» в американские выборы: Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов и Владимир Венков.
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В указанный список попала также российская компания «Агентство интернет-исследований» и бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, в списке оказались Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.
Ранее сообщалось, что в США анонсировали новые санкции в отношении России.