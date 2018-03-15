Международные резервы России выросли на $2,9 млрд

За неделю международные резервы России выросли на 0,6% и на 9 марта составили $455,2 млрд против $452,3 млрд на 2 марта, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов за неделю увеличился на $2,9 млрд, или на 0,6%, главным образом под воздействием положительной переоценки и на 9 марта составил $455,2 млрд», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.