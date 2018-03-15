Агрохолдинг «Степь» запустил первую очередь молочной фермы в Краснодарском крае

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав АФК «Система», запустил первую очередь новой молочной фермы, возводимой в Павловском Районе Красноярского края. Строительство началось в 2017 году, окончание проекта намечено на 2019 год, говорится в пресс-релизе Альфа-Банка, кредитора проекта.

Объем долгосрочного кредитного лимита на строительство и покупку необходимого оборудования составил 850 млн рублей, срок реализации обязательств — 10 лет. Финансирование выделено в форме долгосрочного кредита по льготной ставке до 5% годовых за счет программы господдержки АПК, отмечает банк.

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Выход фермы на проектную мощность – не менее 20 тыс. тонн в год к 2021 году — позволит агрохолдингу «Степь» достигнуть общего годового объема производства молока в 60 тыс. тонн.

При доении, уходе за животными и воспроизводстве молодняка будут использоваться новейшие технологии и системы, такие как компьютеризированное управление стадом в реальном времени, научный подход к выбору генетического материала, беспривязное содержание в стойле, регулирование микроклимата на ферме, балансировка рациона и лабораторный контроль качества кормов. На ферме будет содержаться фуражное стадо в 1800 голов.

«Альфа-Банк видит значительный потенциал развития молочной отрасли и с готовностью поддерживает инвестиционные проекты, нацеленные на создание высокотехнологичного производства, эффективно используя для этого существующие механизмы господдержки», — заявил соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» организации Максим Першин.