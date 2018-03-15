Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за белорусским молоком

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Белоруссии молоком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь», — сказала Мелано.

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Она подчеркнула, что речь идет о выявлениях остаточного количества антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах пастеризованного питьевого молока для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор не станет с 15 марта запрещать поставки молока из Белоруссии.