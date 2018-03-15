«Аэрофлот» готов стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета

«Аэрофлот» был бы рад стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

В январе президент Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 «Петр Дейнекин». Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал главе государства, что у корпорации имеется проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

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«Для нас было бы здорово, если бы «Аэрофлоту» доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину», - сказал Савельев в эфире телеканала «Россия 24». — Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время».

Гендиректор авиакомпании отметил, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 «обогнали свое время», но теперь, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.