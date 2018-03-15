Роструд запустил российский аналог LinkedIn

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что Роструд запустил социальную сеть профессиональных контактов (Skillsnet), ориентированную на молодежную аудиторию. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что создание данной соцсети обошлось в 14,5 млн руб.

«С одной стороны, это классическая соцсеть, с другой, это портал, который связан с порталом «Работа в России», с ВУЗами. Там будут выступать эксперты», — сказал Вуколов.

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Он подчеркнул, что новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным.

В 2016 году Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.