ЦБ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс», сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в заявлении.

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Согласно отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 372 место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Центробанк России взял на санацию «Траст» и «Рост банк».