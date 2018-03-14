Reuters: «Газпром» сократит сотни сотрудников за рубежом

Российская компания «Газпром» сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях, включая Британию, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с планами компании.

Один из источников заявил, что это решение отражает более широкую тенденцию среди российских государственных компаний по уходу с Запада.

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Отмечается, что реорганизация происходит в то время как Россия и Великобритания, где находится крупнейший торговый офис «Газпрома», столкнулись с кризисом двусторонних отношений.

Однако, по данным источников, решение было принято ранее в этом году, задолго до того, как разразился шпионский скандал.

В зарубежных подразделениях «Газпрома» работает около 2 тыс. человек, около 1000 — в Лондоне. После реорганизации, по данным источников, число людей сократится более чем вдвое, в то время как примерно столько же людей будет нанято в Санкт-Петербурге.