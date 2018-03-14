Россельхознадзор не станет с 15 марта запрещать поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор не станет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии с 15 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии», — сказала Мелано.

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Она отметила, что вместо этого будут проведены проверки белорусских предприятий, которые поставляют в Россию молочную продукцию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Белоруссии.