Росавиация выявила нарушения у «Саратовских авиалиний»

Росавиация дала срок авиакомпании «Саратовские авиалинии» до конца апреля по устранению выявленных нарушений. Об этом сообщает RNS.

«После авиакатастрофы была проведена внеплановая проверка авиакомпании. В ходе проверки были выявлены нарушения, авиакомпании в соответствии с действующим законодательством выделено время для их устранения до конца апреля», — сказал представитель Росавиации.

Ранее Ространснадзор рассказал о сниженном контроле безопасности в «Саратовских авиалиниях».