«Нафтогаз» готов начать переговоры по расторжению контрактов с «Газпромом»

Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что было получено подтверждение от «Нафтогаза Украины» о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что данные переговоры могут пройти уже в ближайшие дни.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом», чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину.