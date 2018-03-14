Минэкономразвития не исключает падение инфляции ниже 2%

Годовая инфляция в России в июне текущего года может опуститься ниже 2%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«В апреле-мае инфляция, по оценке, будет находиться в диапазоне 2,1-2,2% год к году, а в июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%. При условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения 4%», — заявили в министерстве.

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Также в МЭР добавили, что инфляция в марте составит 0,2-0,3%, а в годовом выражении — 2,2-2,3%,

Ранее в ЦБ сообщили, что инфляционные ожидания россиян обновили исторический минимум.