В ЦБ рассказали о подробностях теста маркетплейса финансовых услуг

Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская заявила, что ЦБ запустит прототип маркетплейса финансовых услуг с использованием инфраструктуры Московской биржи во второй половине апреля текущего года. Об этом сообщает RNS.

«Для банков это будет более дешевая версия, нежели чем делать это самим. Между тем, кто умеет продавать, и тем, кому есть что продавать, нужен некий движок — это та самая платформа, дорогая, которая дает IT-интеграцию и которую не могут потянуть ни те, ни другие… У нас будут в прототипе две витрины (агрегаторы финансовых услуг – «Газета.Ru») и несколько банков-тестировщиков, во второй половине апреля мы уже собираемся выйти на тестовую сделку», — сказала Чайковская.

Реклама

Уточняется, что в рамках тестовой сделки потребитель сможет зайти в мобильное приложение одного из агрегаторов финансовых услуг — banki.ru или БКС — и подать заявку на открытие вклада в банках-тестировщиках.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил создать «магазин на диване» для открытия вкладов.