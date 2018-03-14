Google введет запрет на рекламу криптовалют

Google с июня текущего года введет запрет на рекламу криптовалют. Об этом говорится в сообщении компании.

«В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты», — заявили в компании.

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Уточняется, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Ранее сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют.