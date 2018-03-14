СМИ рассказали, что и кому завещал основатель IKEA

Шведский предприниматель и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад в завещании оставил часть своего имущества детям, а остальные средства распорядился направить на реализацию различные проектов в Швеции. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Отмечается, что Кампрад направил несколько миллионов крон в собственный фонд. Эти деньги будут использованы для финансирования сферы образовательных услуг в провинции Смоланд на юге Швеции и развития бизнеса в Норрланде.

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«Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда», — рассказал глава фонда Пер Хеггенес.

Ранее сообщалось о смерти Ингвара Кампрада.