Росатом стал лучшей госкомпанией-работодателем по версии Headhunter

Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей по версии рекрутингового портала HeadHunter по итогам 2017 года, говорится в пресс-релизе госкорпорации. Рейтинг составлялся в восьмой раз. В нём приняли участие более 1000 компаний.

Место в рейтинге присваивалось с учетом суммирования трех оценок – результатов голосования соискателей (вес 40%), уровня вовлеченности работающих сотрудников (вес 40%) и оценки эффективности службы управления персоналом (вес 20%).

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«Итоговый Индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга», — отмечает в сообщении Росатом эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая.

«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее - делится директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. – Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед Госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед».

По итогам 2017 года в общем рейтинге HeadHunter 1 место занял «Сибур», 2 место – Росатом, а на 3 месте оказалась американская компания NVIDIA.