Банк России продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «ВВБ»

Банк России продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов севастопольского банка «ВВБ» на три месяца. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России … с 12 марта 2018 года продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «ВВБ» сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению банком «ВВБ», — заявили в ЦБ.

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В прошлом году сообщалось, что Центробанк ввел временную администрацию в севастопольском банке «ВВБ».

На 1 ноября 2017 года кредитная организация занимал 180-е место в банковской системе России.