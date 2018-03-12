Путин об успехах в сельском хозяйстве: ушам своим не верю

Президент России Владимир Путин заявил, что аграрно-промышленный комплекс стал конкурентоспособным и одним из драйверов роста экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«АПК стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста экономики страны. Когда вообще это можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса из России могут превысить объемы импорта в 2020 году.