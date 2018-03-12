Эстония присоединилась к заявлению против «Северного потока — 2»

Спикер парламента Эйки Нестор заявил, что парламент Эстонии присоединится к заявлению ряда стран против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RNS.

«Эстония считает «Северный поток — 2» политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу. Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства ЕС. В совместном заявлении парламентов выражается поддержка этим принципам. Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление... Сегодня утром я ознакомился с текстом заявления и решил к нему присоединиться», — сказал Нестор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что считает «очень опасным» для Европы проект «Северный поток – 2».