Стала известна выручка продавцов цветов 8 марта

Продавцы цветов в Подмосковье 8 марта заработали более 430 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В этом году жители области потратили не менее 431 млн рублей на цветочную продукцию — это на 100 млн больше чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составила порядка 310 млн рублей», — сообщил глава ведомства Владимир Посаженников.

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По данным министерства, в преддверии праздника продажи цветов в Подмосковье выросли в среднем на 70%.

Ранее стало известно, что женщины хотят получить на 8 Марта.