Шувалов сообщил о победе над системой коррупции в Росреестре

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Росреестру удалось победить систему коррупции в ведомстве. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я неоднократно публично ставил вопрос о том, что в системе Росреестра чуть ни не самая неблагоприятная среда по взаимодействию должностных лиц с теми, кто регистрирует сделки. Но такой остроты больше нет. Это, конечно, достижение», — сказал Шувалов на итоговой коллегии Росреестра.

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Он подчеркнул, что «какие-то очаги еще остаются, будем ими заниматься вместе с правоохранительными органами».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что скорость оказания услуг Росреестром выросла почти в два раза за последний год.