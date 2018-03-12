Путин внес в Госдуму закон об усилении уголовной ответственности в сфере госзакупок

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который направлен на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Об этом сообщается в базе данных Госдумы.

«Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты», — сказано в проекте закона.

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Как стало известно, проект предлагает ввести штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила в 2017 году 2,3 тыс.нарушений при осуществлении госзакупок на сумму более 118,7 млрд руб.