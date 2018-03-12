Росреестр сообщил о росте числа судебных тяжб по кадастровой оценке

Глава Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что количество судебных споров, касающихся оспаривания завышенной кадастровой оценки, увеличилось на 17% в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Количество судебных споров о кадастровой оценке в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 17% и составило почти 16 тыс. споров по всей стране», — сказала Абрамченко на заседании коллегии Росреестра.

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Она также подчеркнула, что закон о государственной кадастровой оценке, который вступил в силу в 2018 году, частично решит проблемы, связанные с завышенной кадастровой оценкой.

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