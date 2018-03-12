Росреестр сообщил о росте числа судебных тяжб по кадастровой оценке

Заместитель Министра экономического развития России Виктория Абрамченко ТАСС

Глава Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что количество судебных споров, касающихся оспаривания завышенной кадастровой оценки, увеличилось на 17% в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Количество судебных споров о кадастровой оценке в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 17% и составило почти 16 тыс. споров по всей стране», — сказала Абрамченко на заседании коллегии Росреестра.

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Она также подчеркнула, что закон о государственной кадастровой оценке, который вступил в силу в 2018 году, частично решит проблемы, связанные с завышенной кадастровой оценкой.

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