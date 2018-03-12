Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Евросоюз продлил на полгода действие санкций, введенных против 150 граждан и 38 компаний России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«12 марта 2018 года Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что данные меры состоят в замораживании активов и запрет на въезд в ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на год действие санкций, введенных против экс-президента Украины Виктора Януковича, а также представителей его окружения.