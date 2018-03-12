Итальянская Eni продаст эмиратской компании долю в проекте Zohr

Итальянская нефтегазовая компания Eni продаст эмиратской Mubadala Petroleum 10% в соглашении Шорук на разработку крупнейшего газового месторождения в Средиземном море Zohr. Об этом говорится в сообщении Eni.

Как стало известно, сумма сделки составляет $934 млн.

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«Мы рады работать с Mubadala, и мы приветствуем их в нашем партнерстве по участию в Шорук», — заявил глава Eni Клаудио Дескальци.

В прошлом году сообщалось, что президент Египта провел совещание с нефтегазовыми компаниями по месторождению Зохр.