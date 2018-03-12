Домодедово поставил в расписание рейсы в Каир

Московский аэропорт Домодедово поставил в расписание рейсы египетской авиакомпании EgyptAir между Москвой и Каиром. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Как стало известно, первый полет планируется с 18 марта 2018 года.

Ранее источник сообщил, что сотрудникам EgyptAir разрешили работать в аэропорту Москвы.

Он также отметил, что представители авиакомпании «Аэрофлот» начали получать разрешения на работу в зонах прилета и вылета аэропорта, а для рейсов российской авиакомпании был выделен специальный зал ожидания.