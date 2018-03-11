Гуриев: нужно думать об утроении инвестиций в образование в России

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев заявил в интервью «Газете.Ru», что любые реалистичные суммы, которые Россия может потратить на инвестиции в человеческий капитал, будут недостаточными.

«Любые реалистичные суммы, которые Россия может потратить на инвестиции в человеческий капитал, все равно будут недостаточными. Нет такого вопроса: хватит ли повышения расходов на полпроцентных пункта или один пункт ВВП. Нужно думать не в категориях «повысим на один процент», а в категориях «удвоим или утроим», — сказал он.

Реклама

По мнению экономиста, глубину отставания в области финансирования человеческого капитала эксперты до конца не понимают.

«Я видел, что Алексей Кудрин говорил даже о 0,8 процентных пункта [ВВП. – увеличение расходов на человеческий капитал. – прим. ред.]. Но дело в другом. По данным ОЭСР, Чили тратит на образование из всех источников около 16% ВВП. Россия, по этим данным, тратит только 8%. Для сравнения, в Южной Корее, это 14% ВВП, в США – 12%, но в этих странах ВВП на душу населения гораздо выше российского. Говоря о том, что Россия по доле ВВП на этот сектор отстает от развитых стран, мы даже до конца не понимаем всю глубину отставания», — указал Гуриев.

По его словам, образование является ключевым фактором в современной экономике любой страны, и его модернизация зависит не только от объема финансирования. В частности, речь идет о том, чтобы учить детей встраиваться в сегодняшнюю жизнь и получать знания после окончания школ и институтов, а также о подготовке новых учителей, в том числе со знаниями из внепедагогического сектора.

Читайте полный текст интервью на «Газете.Ru».