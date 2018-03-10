Австралия намерена избежать пошлин США на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп рассказал, что работает над двусторонним соглашением с Австралией, которое позволит США не вводить пошлины на ее сталь и алюминий.

«Поговорил по телефону с премьер-министром Малколмом Тернбуллом. Он привержен сохранению с США справедливых и взаимовыгодных военных и торговых отношений. Ускоренно работаем над заключением двустороннего соглашения»,— написал Трамп в твиттере.

Ранее в МИД Японии выразили сожаление, после того как США решили ввести пошлины на импорт стали и алюминия, а также отметили, что это может отразиться на отношениях США с Всемирной торговой организацией.