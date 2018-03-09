«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме

Суд в США к семилетнему тюремному заключению предпринимателя Мартина Шкрели по обвинению в мошенничестве, передает Reuters.

Шкрели известен как «самый ненавистный человек в США». Так, в 2015 году Шкрели выкупил права на препарат «Дараприм» и поднял цену на него с $13,50 до $750 за таблетку.

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Препарат назначают людям с пониженным иммунитетом, например ВИЧ-инфицированным. Он входит в список жизненно необходимых лекарств.

Решение суда было связано с делом о мошенничестве с ценными бумагами в двух хедж-фондах бизнесмена — MSMB Capital и MSMB Healthcare. Прокуратура постановила, что Шкрели нелегально вывел активы основанной им фармацевтической компании Retrophin для выплат обманутым инвесторам обоих фондов.

Ранее суд конфисковал у Шкрели альбом Wu-Tang Clan.