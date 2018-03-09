Еврокомиссар призвала США не вводить пошлины на сталь и алюминий

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем считает, что Европейский союз следует оградить от введения пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом она написала в своем твиттере.

«ЕС — близкий союзник США, и мы продолжаем придерживаться мнения, что ЕС следует оградить от этих мер (введения пошлин на импорт алюминия и стали в США — «Газета.Ru»). Я попытаюсь добиться большей ясности по этому вопросу в ближайшие дни», — написала Мальмстрем.

Ранее Мальмстрем рассказала, когда ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США. Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на алюминий и сталь.