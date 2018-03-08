В конгрессе США раскритиковали план Трампа по введению пошлин

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан раскритиковал намерение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает Reuters.

В ходе выступления в Атланте Райан заявил, что не является поклонником подобных тарифных планов.

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«Я думаю, что у вас будет много непредвиденных последствий. У вас будет много побочного ущерба», — сказал Райан.

Ранее Трамп пообещал продемонстрировать «большую гибкость» в вопросе пошлин.